- India: Kashmir, operazioni di sicurezza e ondata di arresti dopo i recenti omicidi di civili - La polizia del Territorio indiano di Jammu e Kashmir ha reso noto di aver ucciso in un conflitto a fuoco avvenuto oggi nel distretto di Bandipora un terrorista appartenente al Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front), identificato come Imtiyaz Ahmad Dar e ritenuto coinvolto in uno dei recenti attacchi omicidi contro bersagli civili. In un altro scontro, avvenuto nella notte a Verinag, nel distretto di Anantnag, le forze di sicurezza hanno ucciso un altro presunto terrorista. Inoltre, la stampa riferisce di circa 430 arresti nell’ambito delle indagini sui civili assassinati. Le persone arrestate, soprattutto a Srinagar e nei distretti di Anantnag, Kulgam e Shopian, sono sospettate di aver fiancheggiato i militanti separatisti di varie organizzazioni. (Res)