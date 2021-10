I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: da oggi cinema e teatri con capienza al 100 per cento, governo verso una stretta sui cortei - Da oggi nuove capienze per cinema teatri che tornano a riempirsi al 100 per cento con l’entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid decise dal Consiglio dei ministri. Con l’aumento della capienza viene meno l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Resta in vigore l’obbligo di mascherina e certificato verde. Riaprono anche le discoteche, dove l’asticella è fissata al 50 per cento al chiuso e al 75 per cento all’aperto. Per stadi e palazzetti il limite è fissato al 75 per cento all’aperto e al 60 per cento al chiuso in zona bianca. Intanto il governo starebbe pensando ad una stretta per impedire che manifestazioni, come quella che si è svolta sabato scorsa a Roma dei “No green pass”, possano sfociare in nuovi episodi di violenza. Come riporta “Il Corriere della Sera” il governo vorrebbe limitare al massimo i cortei rilasciando le autorizzazioni soltanto con reali garanzie di rispetto delle regole da parte degli organizzatori. In caso contrario la manifestazione dovrà essere vietata. Inoltre si dovrà valutare l’adeguatezza del luogo richiesto, la presenza di possibili via di fuga in caso di scontri e dovranno essere presidiate le vie limitrofe per evitare che la protesta possa estendersi altrove. (segue) (Rin)