I fatti del giorno - Italia (2)

- Germania-Italia: Mattarella a Berlino, incontri con Steinmeier e Merkel - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è da oggi in visita a Berlino, dove incontrerà l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, e la cancelliera Angela Merkel. Alle 17:30 di questo pomeriggio, Mattarella sarà al Palazzo di Bellevue, sede della Presidenza tedesca, dove verrà ricevuto da Steinmeier. Dopo gli onori militari tributati dal Battaglione della Guardia delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), il titolare del Quirinale firmerà il libro degli ospiti di Bellevue alla presenza di Steinmeier. Nella giornata di domani 12 ottobre, il presidente della Repubblica incontrerà Merkel presso la Cancelleria federale per discutere di questioni internazionali ed europee. Inoltre, Mattarella e Steinmeier saranno all'ambasciata italiana a Berlino per consegnare il Premio dei presidenti di Germania e Italia per la collaborazione tra i comuni dei due Paesi. Al termine della cerimonia, i due capi di Stato si recheranno a Bellevue per un pranzo di Stato durante il quale Steinmeier terrà un discorso in onore di Mattarella, dei sindaci dei comuni gemellati di Italia e Germania vincitori del Premio e della giuria che ha assegnato il riconoscimento. (segue) (Rin)