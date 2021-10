I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Covax manda altre 2,5 milioni di dosi vaccino anti Covid - E’ arrivato ieri in Venezuela il secondo carico dei vaccini anti Covid-19 messi a disposizione dal meccanismo Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Si tratta di un carico di 2,5 milioni di dosi, come dichiarato dal ministro della Salute venezuelano, Carlos Alvarado, che ha parlato alla stampa dall’aeroporto internazionale di Maiquetía. “Abbiamo già nel Paese più di 29 milioni di dosi che copriranno l’obiettivo che il presidente si è posto per il 31 ottobre”, ha detto il ministro, facendo riferimento al piano di Nicolas Maduro di vicinare il 70 per cento della popolazione entro la fine del mese. Secondo stime di Our World in Data al momento solo il 21,8 per cento della popolazione in Venezuela è stato immunizzato. (segue) (Res)