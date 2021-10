I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: importazioni aumentate del 44 per cento tra gennaio e agosto, Cina primo fornitore - Le importazioni peruviane nel periodo gennaio-agosto hanno raggiunto un valore di 32,7 miliardi di dollari, il 44 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo rende noto la Società di commercio estero del Perù (Comex Perú). "La maggior parte degli indicatori mostra una ripresa accelerata dell'economia nazionale e le importazioni non sono estranee a questa tendenza", ha affermato l'associazione imprenditoriale. (segue) (Res)