I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: stato di emergenza in 15 regioni per rischio epidemia di dengue - Il governo del Perù ha dichiarato l'emergenza sanitaria per rischio imminente di epidemia di dengue in 15 regioni. In particolare, si legge nel decreto pubblicato sul giornale ufficiale “El Peruano”, la misura riguarda 51 distretti nei dipartimenti di Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Junín, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Lima, Amazonas, Ucayali, Pasco, Tumbes e Ica. Secondo dati del ministero della Salute in queste regioni sono stati registrati 23.702 casi di dengue, il 67,7 per cento dei casi su scala nazionale. Il dato rappresenta un amento del 113,9 per cento rispetto ai casi registrati lo scorso anno. (segue) (Res)