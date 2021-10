I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Duque oggi e domani in visita negli Usa, focus su investimenti - Il presidente della Colombia Ivan Duque sarà oggi e domani negli Stati Uniti in visita ufficiale. Il capo dello stato, riferisce un comunicato della presidenza, terrà incontri a Washington e New York volti a incoraggiare gli investimenti in Colombia. In particolare il presidente incontrerà i dirigenti della Banca Mondiale (Bm), del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e della Banca Interamericana di Sviluppo (Idb), nonché i vertici di banche di investimento come Goldman Sachs e JP Morgan. Duque terrà anche incontri con il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e alti dirigenti della Camera di Commercio degli Stati Uniti. Il capo dello stato colombiano, riferisce il comunicato, cercherà di ottenere il sostengo delle organizzazioni multilaterali alla sua proposta di favorire strumenti di finanziamento e compensazione per i Paesi che combattono contro gli effetti del cambiamento climatico, tra cui la cancellazione dei debiti in cambio di risultati in tema ambientale. Duque riceverà inoltre dal Consiglio delle Americhe un riconoscimento per il suo impegno nei confronti dei migranti venezuelani. (Res)