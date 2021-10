Ue-Nato: Stoltenberg, partenariato importante, dichiarazione rafforzerà legame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello con l'Unione europea è per la Nato un partenariato "importante" e la dichiarazione congiunta rafforzerà il legame. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Lisbona, all'assemblea parlamentare annuale della Alleanza. Stoltenberg ha sottolineato che "per la fine dell'anno" sarà pronta "la nuova dichiarazione congiunta Ue-Nato" a cui sta lavorando con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Sono lieto di lavorare con la presidente von der Leyen e il presidente Michel ad una nuova dichiarazione Ue-Nato per rafforzare le relazioni", ha detto. (Beb)