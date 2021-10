Onu: ministro Esteri rjusso Lavrov, pericolosi i continui attacchi in corso a Carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, come la maggior parte dei membri della comunità internazionale, considera pericolosi i frequenti attacchi in corso alla Carta delle Nazioni unite. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo alla sessione plenaria del forum dell'anniversario del Movimento dei Paesi non allineati, in corso a Belgrado. Lavrov ha inoltre sottolineato che la conferenza "invia un chiaro segnale alla maggior parte degli Stati del mondo che non c'è alternativa alla costruzione della comunicazione interstatale basata sui principi di uguaglianza". (Rum)