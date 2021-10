India: Kashmir, cinque militari uccisi in scontro con terroristi nel distretto di Poonch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque militari sono stati uccisi in un conflitto a fuoco con terroristi avvenuto oggi nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nell’area di Surankote del distretto di Poonch. Lo ha reso noto un portavoce della Difesa, tenente colonnello Devender Anand, precisando che i caduti, quattro soldati semplici e un graduato, erano impegnati in un’operazione di perlustrazione nella foresta di Chamrer, tuttora in corso, in seguito a segnalazioni di presenze sospette. I cinque uomini dell’Esercito, gravemente feriti, sono stati trasportati in una struttura medica, dove sono stati dichiarati deceduti. Nella stessa giornata di oggi si è avuta notizia di altri scontri nei distretti di Bandipora e di Anantnag, in cui le forze di sicurezza hanno ucciso due presunti terroristi, uno dei quali identificato come Imtiyaz Ahmad Dar e ritenuto appartenente al Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front), gruppo che ha rivendicato diversi attacchi contro bersagli civili nelle ultime due settimane.(Inn)