Polonia-Italia: Zielinski (Camera industria chimica), condividere idee e trovare punti in comune

- La Polonia e l’Italia devono condividere le idee a livello economico e individuare i punti in comune nei rispettivi settori industriali. Lo ha detto Tomasz Zielinski, presidente della Camera dell'industria chimica polacca, nel corso del seminario “European Green Deal – Challenges for industries” organizzato dall’ambasciata d’Italia a Varsavia. "La Camera dell'industria chimica raggruppa operatori del settore ed è portavoce e sostegno dell'economia", ha detto Zielinski, secondo cui "l'Europa ha ceduto spazio all'Asia, ma con il Green deal vuole rafforzare la posizione competitiva". "Nei primi otto mesi del 2021 la produzione è cresciuta del 40 per cento per un valore di 254 miliardi di zloty (55-56 miliardi di euro)", ha detto il presidente Zielinski, secondo cui si sta assistendo a un “ritorno alla normalità”, uno sviluppo importante visto che “il settore chimico occupa 323 mila persone” in Polonia. Parlando degli obiettivi del Green deal europeo, Zielinski ha dichiarato "non sarà possibile ridurre le emissioni senza la chimica" e, pur ammettendo che gli "obiettivi europei sono difficili”, il presidente si è detto convinto che “sostenendoci a vicenda possiamo raggiungerli". (Vap)