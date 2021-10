Camera: Lupi (NcI), Transatlantico torni subito a giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera, Maurizio Lupi, osserva: "Ci auguriamo che già questa settimana i vertici della Camera diano seguito alle parole del questore Fontana e deliberino il ritorno alla normalità, restituendo il Transatlantico ai giornalisti, come già richiesto da noi e auspicato anche oggi dall'Associazione stampa parlamentare". Lupi aggiunge in una nota: "Il lavoro fondamentale dei cronisti politici, essenziale in democrazia, deve essere assolutamente garantito e sostenuto da tutte le forze politiche". (Com)