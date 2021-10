Recovery: Mip Politecnico e JCU, dibattito sul ruolo del “Capitale umano per il futuro del Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà mercoledì 13 ottobre, alle ore 16, presso Palazzo Corsini - Accademia dei Lincei, in via della Lungara 10 a Roma, il convegno dal titolo "Pnrr: il ruolo strategico del capitale umano per il futuro del Paese”, organizzato da MipPolitecnico di Milano e John Cabot University, in collaborazione con Adl Consulting e Talent Garden. Esponenti del governo, attori istituzionali, primari rappresentanti della corporate Italia e dell’accademia si confronteranno per condividere idee e prospettive sul valore e sulle opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e sul ruolo del “capitale umano” per il rilancio del nostro Paese. Il programma dell'evento, che terminerà alle 17.30, prevede: saluti della Presidenza dell’Accademia dei Lincei; introduzione di Vittorio Chiesa, presidente di Mip Politecnico di Milano, e di Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University. Tre tavoli tematici saranno moderati dalla giornalista Lavinia Spingardi. Tavolo istituzionale: Carlo Albini, Direttore People and Organization Innovability Enel Group; Alberto Bagnai, Senatore della Repubblica; Claudio Di Mario, Founding Partner Adl Consulting; Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Francesco Rutelli, presidente Anica. Tavolo tecnologie emergenti: Giorgia Abeltino, Director Government Affairs and Public Policy South Europe Google; Anna Ascani, sottosegretaria Ministero dello Sviluppo Economico; Massimo Comparini, Amministratore Delegato Thales Alenia Space; Lorenzo Maternini, Co-founder and Executive vicepresidente Talent Garden; Veronica Pamio, vicepresidente External Relations & Sustainability Aeroporti di Roma. Tavolo corporate e territori: Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato Iren; Massimo Bruno, Chief Corporate Affairs Officer Ferrovie dello Stato; Francesco Gianni, Founding Partner Gianni Origoni; Marco Leonardi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, capo Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica; Raffaella Luglini, direttore generale Fondazione Leonardo. Chiuderà i lavori Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.(com)