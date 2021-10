Cgil: Manzi (Ali Lazio), bene arresti leader Forza Nuova, ora approvare mozione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene i 12 arresti della scorsa notte nei confronti di alcuni appartenenti a Forza Nuova e di un appartenente alla ex sigla terroristica dei Nar, che nel pomeriggio di sabato hanno messo a ferro e fuoco il centro di Roma e devastato la sede della Cgil". Lo dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio, Bruno Manzi. "È evidente, però, come tali azioni violente fossero parte di un vero e proprio piano per colpire le istituzioni e i simboli della democrazia, andando in palese contrasto con la nostra Costituzione. Auspico che il parlamento accolga all'unanimità la mozione che sarà depositata dal Pd nella giornata di oggi, chiedendo lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti che si richiamano al fascismo", conclude Manzi. (Com)