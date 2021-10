Energia: ministro Economia Slovacchia, abbiamo abbastanza gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia ha abbastanza gas nelle riserve. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Richard Sulik, ripreso dal quotidiano “Denik N”. “La riserva principale è piena al 74 per cento”, ha detto, aggiungendo che le sue capacità sono peraltro aumentate rispetto al passato. A detta di Sulik, l’aumento delle bollette dell’energia elettrica graveranno sui consumatori per tre-quattro euro al mese in futuro e non c’è ragione di preoccuparsi che qualcuno non sia in grado di acquistare quanta energia serve perché la produzione è sufficiente. Il ministro è convinto che i prezzi si stabilizzeranno nel 2023. (Vap)