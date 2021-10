Somalia: deputata, agenzia di intelligence ha distrutto prove su omicidio agente Tahlil (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disputa tra Roble e Farmajo ha sollevato timori che il processo elettorale in Somalia possa subire ulteriori battute d'arresto, ma Roble ha assicurato che la disputa non influenzerà i piani per le elezioni generali, a lungo ritardate. "Ci impegniamo a tenere le elezioni come previsto e altre questioni esistenti non avranno alcun effetto sulle elezioni", ha detto Roble a una delegazione delle Nazioni Unite in visita a Mogadiscio e guidata dalla vice segretaria generale Amina Mohammed. Nel corso della sua visita, Mohamed ha incontrato sia Roble che Farmajo e li ha esortati a evitare qualsiasi mossa che "potrebbe portare alla violenza e ritardare ulteriormente le elezioni o minarne la credibilità". Il Paese terrà le elezioni parlamentari tra l'1 ottobre e il 25 novembre, dopo una serie di rinvii dovuti alle divergenze tra Farmajo e alcuni Stati regionali circa alcune questioni riguardanti il processo elettorale. Le elezioni presidenziali sono invece al momento fissate al prossimo 10 ottobre. (Res)