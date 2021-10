Covid: Orlando su manifestazione "no green pass", salto di qualità eversiva, attenti anche ai non fascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assalto alla Cgil e la manifestazione no green pass di sabato scorso rappresentano “un salto di qualità nell’ambizione eversiva della destra neofascista”. Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervistato da “Il Corriere della Sera”. “Bisogna partire dal fatto che ci sono contemporaneamente due fenomeni. Da un lato - spiega - c’è il movimento reale, dove paure, teorie complottistiche e malessere sociale si mischiano e come sempre si confondono, caratterizzato da una certa spontaneità e dai meccanismi tipici della mobilitazione attraverso i social. Dall’altro, c’è una parte che tenta di essere un’avanguardia di matrice più tradizionalmente fascista, e che probabilmente è totalmente indifferente alle questioni del green pass, ma che prova, come ha provato nel corso di questi anni con i forconi, con le rivolte contro i campi rom e i campi dei migranti, a cavalcare questa situazione. Cioè, prova a utilizzare questo movimento per scagliarlo contro le istituzioni democratiche. Si tratta di un movimento consistente che trascina ed esaspera paure reali, quindi questa strategia rappresenta un salto di qualità nell’ambizione eversiva della destra neofascista”. (segue) (Rin)