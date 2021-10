Cina: rilevate tracce di coronavirus su lotto di carne e frutta importate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del distretto di Xicheng, a Pechino, hanno rilevato tracce di coronavirus in un lotto di carne suina e frutta importate in un mercato locale. Lo ha reso noto la commissione sanitaria locale, che ha disposto il ritiro dei prodotti, la disinfezione dei locali e un test per il personale, dall’esito negativo. Nonostante gli esperti ritengano che il rischio di diffusione dell'epidemia attraverso i prodotti sia relativamente basso, il centro di prevenzione e controllo delle malattie di Xicheng ha esortato tutti residenti che hanno acquistato i prodotti in questione a riferire alle autorità locali il più presto possibile. (Cip)