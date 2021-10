Perù: importazioni aumentate del 44 per cento tra gennaio e agosto, Cina primo fornitore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all’origine delle importazioni, il principale fornitore nel periodo è stata la Cina, con un valore importato di 9,3 miliardi di dollari (+48,1 per cento). Seguono Stati Uniti (6 miliardi di dollari; +40,9 per cento), Brasile (2 miliardi di dollari; +57,8 per cento), Argentina (1,3 miliardi di dollari; +32,6 per cento) e Messico (1,2 miliardi di dollari; +34,5 per cento). Secondo Comex Perù i principali beni importati dalla Cina sono stati i beni strumentali, che rappresentano il 43,2 per cento dei nostri acquisti dal colosso asiatico. (Brb)