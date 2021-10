Catalogna: sindacati polizia locale denunciano mancata protezione da parte Generalitat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato sostegno del governo catalano ai corpi di polizia locali, frequente oggetto di attacchi violenti durante i bottellones (gruppi di giovani che si ritrovano all'aperto per consumare bevande alcoliche), e l'impossibilità di poter reagire ha spinto i sindacati di categoria sul piede di guerra. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", nei giorni scorsi i rappresentanti della polizia locale hanno tenuto senza successo un incontro con le delegazioni di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed Uniti per la Catalogna(JxCat) e con l'assessore regionale all'Interno, Joan Ignasi Elena. All'interno dei sindacati, alcuni, pertanto, chiedono di andare oltre la manifestazione convocata per il 23 ottobre a Barcellona organizzando scioperi durante il servizio, ma secondo le norme vigenti gli agenti di polizia non possono scioperare poiché si tratta di un servizio essenziale e sono esposti a reati molto gravi in caso di violazioni. I sindacati, dunque, stanno valutando la possibilità di garantire solo i servizi minimi stabiliti dalla legge in termini di prevenzione del crimine senza la presenza costante degli agenti in strada. Mentre altre proposte all'interno dei collettivi dei lavoratori della polizia, come la richiesta di un congedo medico con un certificato per giorni specifici, per il momento sembrano essere state accantonate. I sindacati lamentano di essere adeguatamente tutelati dal governo catalano dai numerosi atti di violenza dei quali sono stati vittime negli ultimi mesi. In questo senso, credono che siano necessari "fatti e non parole" per ricevere più risorse materiali e umane. (Spm)