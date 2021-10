© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore. Ecco la situazione sulla rete romana: le metro A e B sono aperte con riduzione di corse, la metro C e la ferrovia Termini-Centocelle sono chiuse, la ferrovia Roma-Lido è regolare, la ferrovia Roma-Viterbo è attiva con riduzione di corse. Per bus e tram sono possibili riduzioni di corse o interruzioni. Lo comunica Roma servizi per la mobilità. (Com)