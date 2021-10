Kazakhstan: Yerkinbayev (Kazakh Tourism), settore in ripresa, flussi dall'Italia cresceranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della pandemia di Covid-19 sul turismo in Kazakhstan è stato simile a quello avvenuto nella maggior parte dei Paesi del mondo: la chiusura dei confini ha determinato un brusco calo dei flussi turistici dall’estero, cui vanno aggiunte le limitazioni agli spostamenti all’interno del Paese introdotte durante i periodi più problematici della pandemia. Lo ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova” Yerzhan Yerkinbayev, presidente del Consiglio di amministrazione di Kazakh Tourism National Company. “Tuttavia nell’ultimo anno e mezzo abbiamo assistito ad una crescita sensibile del turismo interno, il che ci rende ancor più fiduciosi ed ottimisti in vista della revoca di ogni misura restrittiva che speriamo possa essere assunta al più presto, in base ovviamente al decorso della pandemia”, ha spiegato Yerkinbayev. (segue) (Res)