Kazakhstan: Yerkinbayev (Kazakh Tourism), settore in ripresa, flussi dall'Italia cresceranno (2)

- Il presidente del Cda di Kazakh Tourism ha poi parlato delle mete preferite kazakhe per i visitatori stranieri. “È molto difficile menzionare un unico aspetto, poiché il Kazakhstan è un Paese dalle dimensioni davvero notevoli, è il nono Stato del mondo per estensione territoriale e vi si trovano praticamente tutte le possibili tipologie di paesaggi: steppe, montagne, laghi e foreste incontaminati, deserti ed anche le spiagge, che danno sul Caspio. Ogni tipologia di viaggiatore potrà trovare la soluzione più soddisfacente per le proprie esigenze ed aggiungo che un altro fattore molto importante è la straordinaria propensione all’accoglienza della nostra gente, che riflette la storia del Kazakhstan, un Paese in cui culture, tradizioni e religioni diverse convivono in armonia. A tutto ciò va aggiunto che il Kazakhstan è un posto davvero sicuro, in cui ogni turista non ha nulla da temere per la propria incolumità personale, ma può semplicemente rilassarsi e godersi la vacanza in tutta serenità”, ha spiegato Yerkinbayev. (segue) (Res)