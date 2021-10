Kazakhstan: Yerkinbayev (Kazakh Tourism), settore in ripresa, flussi dall'Italia cresceranno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo in Kazakhstan presenta numero interessanti anche dall’Italia, ma ci sono opportunità per incrementarlo ulteriormente. “Prima dello scoppio della pandemia circa 10 mila turisti italiani visitavano ogni anno il nostro Paese, ma siamo fiduciosi di superare questa cifra nel prossimo futuro, anche grazie all’introduzione di voli diretti tra Milano ed Almaty, che avverrà a breve. In generale i principali Paesi per numero di turisti stranieri che visitano il Kazakhstan sono Russia, Uzbekistan e Cina, ma anche India e Corea del Sud”, ha spiegato il presidente del Consiglio di amministrazione di Kazakh Tourism. “Attualmente il turismo rappresenta il 5,2 per cento del Pil, ma contiamo di salire ulteriormente fino all’8 per cento entro il 2025, un obiettivo che il ministero del Turismo si era dato prima dell’inizio della pandemia, ma che vogliamo confermare, poiché il Kazakhstan è un Paese dall’enorme potenziale, che sta crescendo a grandi passi sotto ogni aspetto economico e sociale ed il turismo deve essere una componente importante di questo percorso di sviluppo”, ha proseguito Yerkinbayev. (segue) (Res)