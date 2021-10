Kazakhstan: Yerkinbayev (Kazakh Tourism), settore in ripresa, flussi dall'Italia cresceranno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il rappresentante kazakho si è concentrato sui benefici per il Paese derivanti dalla Nuova via della seta cinese. “Sicuramente guardiamo con molto interesse a questa iniziativa. Il Kazakhstan confina con Russia, Cina e con una serie di Paesi dell’Asia Centrale, e non è lontano da Turchia, Iran e India, pertanto è in una posizione davvero invidiabile dal punto di vista delle rotte commerciali e sappiamo che il commercio internazionale è un fattore determinante per lo sviluppo di relazioni sempre più strette e reciprocamente vantaggiose tra Stati, anche nel settore del turismo. A tal proposito è sul tavolo la proposta di una ‘Via della seta del turismo’, grazie alla quale cui i visitatori stranieri possano viaggiare senza restrizioni non solo all’interno del Kazakhstan ma anche nei Paesi confinanti, estendendo l’esenzione del visto turistico tra Kazakhstan e Uzbekistan anche agli altri Paesi attraversati dalle nuove, e allo stesso tempo antiche, rotte commerciali”, ha concluso il presidente del Cda di Kazakh Tourism. (Res)