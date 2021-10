Covid: ristoratori Fiumicino, riaprire al 100 per cento senza limitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi, per fortuna, viene abolito il famoso distanziamento, il metro di distanza per intenderci, all'interno di diverse attività economiche. Un risultato di cui siamo molto felici perché significa che l'Italia lentamente sta uscendo dall'incubo Covid". Lo afferma in una nota Massimiliano Mazzuca, presidente dell'associazione "Lungomare della Salute" di Fiumicino che racchiude la maggior parte della attività dell'area. "Dispiace però notare che questo limite rimanga tabù all'interno di ristoranti e bar. Perché mentre per tutti il 'metro' non vale più e si va al 100 per cento della capienza, per attività come le nostre rimangono le limitazioni di sempre. Qui nessuno vuole cadere nel tranello della 'guerra tra poveri' perché tutte le attività che oggi riaprono sono state colpite in maniera durissima dalla pandemia. Siamo tutti sulla 'stessa barca' come si dice, nessuno escluso. Al contrario, proprio alla luce di questi limiti che cadono e all'aumento delle bollette di luce e gas al quale andiamo incontro (più costi, uguali ricavi, più perdite) chiediamo al Governo di studiare, in accordo con le attività di ristorazione, allentamenti delle restrizioni mantenendo inalterata l'attenzione, mai mancata, verso i nostri clienti. Siamo assolutamente sicuri di poter garantire gli stessi standard di sicurezza di stadi quali l'Olimpico di Roma che ospitano 50mila persone. Come abbiamo sempre fatto. Negli ultimi due anni i cluster partiti da attività di ristorazione sono pari allo zero. Segno che si tratta di luoghi sicuri. Abbiamo sempre ottemperato ai nostri giusti obblighi. Ora però pretendiamo anche la giusta attenzione".(Com)