Covid: Bianchini, con green pass obbligatorio conseguenze per settore Horeca

- L'obbligo del green pass, che scatterà da venerdì 15 ottobre "inciderà sul tessuto economico del nostro Paese, formato per la quasi totalità da microimprese. Nell'ambito del settore Horeca le conseguenze saranno pesanti. Veniamo da un periodo a dir poco difficile, che ha messo in evidenza, fra l'altro, la problematica della mancanza del personale di sala e di cucina". Lo afferma, in una nota, Paolo Bianchini, presidente dell'associazione di categoria Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. "Da una ricerca effettuata dal Centro studi di Mio Italia è emerso che dal momento delle riaperture a oggi circa il 35 per cento delle aziende ha lavorato sottorganico - sottolinea - . Inoltre, si stima che il 25 per cento del personale non sia ancora vaccinato e non abbia intenzione di farlo per timore degli effetti collaterali. La mancanza dei dipendenti andrà a peggiorare la precaria e faticosa situazione, generando una diminuzione della produzione e il conseguente calo di fatturato, già dimezzato rispetto il periodo pre Covid". Per questi motivi Bianchini chiede la "cancellazione totale" del provvedimento.(com)