Algeria: iniziato il processo per corruzione al fratello dell’ex presidente Bouteflika

- E’ iniziato il processo per corruzione contro Said Bouteflika, fratello dell’ex presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, morto lo scorso 17 settembre all’età di 84 anni. Le accuse, rivolte anche all’ex ministro della Giustizia Tayeb Louh e all’imprenditore Ali Haddad, sono di “abuso d’ufficio”, “ostruzione alla giustizia”, “incitamento alla falsificazione di documenti ufficiali” e “oltraggio alla corte”. Lo riporta l’organo di stampa panarabo “The New Arab”. Il processo, inizialmente previsto per metà settembre, è stato posticipato sotto richiesta della difesa per le condizioni psicologiche di Said Bouteflika, toccato dalla recente morte del fratello maggiore. (segue) (Res)