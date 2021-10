Algeria: iniziato il processo per corruzione al fratello dell’ex presidente Bouteflika (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che il fratello Abdelaziz ha subito un ictus debilitante nel 2013, Said è stato a lungo considerato il vero detentore del potere politico. Nel maggio 2019 però, dopo le dimissioni di Abdelaziz dal ruolo di presidente (seguite alle proteste per la sua candidatura a un quinto mandato), Bouteflika è stato incarcerato con l’accusa di aver tramato contro l’esercito e lo Stato. In particolare, il fratello del presidente è stato sospettato di aver esercitato pressione sui capi dell’intelligence algerina per far rimuovere dal proprio incarico il capo di Stato maggiore dell’esercito, Ahmed Gaid Salah. Condannato a 15 anni di carcere, Said Bouteflika è stato scagionato nel gennaio 2020 dopo aver fatto ricorso. (Res)