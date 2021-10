Genova: frodi informatiche, arrestata 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha arrestato una 40enne russa, da anni residente nel capoluogo ligure, in quanto appartenente ad un'organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. La donna, ingegnere informatico, secondo gli inquirenti era esperta in frodi informatiche di cryptovalute. La donna, sarebbe stata il terminale ligure di un’associazione a delinquere dedita alle frodi informatiche e al riciclaggio. Esperta nel creare nuove identità, avrebbe ritirato presso punti di recapito sempre diversi della provincia di Genova, gli oggetti che acquistava sui portali di e-commerce utilizzando fondi, carte di credito e conti bancari di ignari malcapitati. Per eludere i controlli, secondo le ricostruzioni, la donna si presentava presso i punti di ritiro munita di documenti falsi oppure reclutava terze persone che, dietro compenso, ritiravano i pacchi in sua vece. Telefonini di ultima generazione e materiale elettronico di altissima qualità, spediti in Russia, a favore di soggetti appartenenti all’organizzazione oppure messi in vendita sui noti portali dedicati all’e-commerce. (segue) (Ren)