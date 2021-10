Genova: frodi informatiche, arrestata 40enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I proventi erano poi riciclati tramite acquisti di criptovalute presso numerosi exchange internazionali. Gli investigatori della Polizia postale, grazie ad indagini tecnico informatiche coniugate a quelle tradizionali, hanno appurato l’appartenenza della donna ad un'organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio, con la conseguente emissione da parte del gip di Genova di una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’indagata. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori della sezione financial cybercrime della Polizia postale hanno sequestrato numerosi pos e centinaia di carte di credito appositamente attivate per riciclare i proventi derivanti da truffe e frodi informatiche. E’ tuttora al vaglio degli investigatori l’analisi del corposo materiale informatico sequestrato. (Ren)