Industria: Istat, -0,2 per cento produzione ad agosto, +1,5 per cento rispetto a pre-pandemia (2)

- Secondo le rilevazioni Istat, i settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la metallurgia e la fabbricazione di prodotti in metallo (+16,6 per cento), la fabbricazione di macchinari (+10,3 per cento) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+6,3 per cento). Viceversa, le flessioni più accentuate si osservano nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-23,7 per cento), nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati (-20,9 per cento) e nelle attività estrattive (-17,7 per cento). "Rispetto a febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria, il livello dell’indice di agosto è superiore dell’1,5 per cento, al netto dei fattori stagionali - commenta l'Istat - L’analogo confronto a livello settoriale evidenzia un calo per i beni di consumo e l’energia (rispettivamente -3,7 per cento e -6,0 per cento), una sostanziale stazionarietà per i beni strumentali e una crescita marcata per i beni intermedi (+4,6 per cento)". (Ren)