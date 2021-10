India-Danimarca: ribadito impegno in partenariato verde, firmati 4 documenti di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro i documenti di cooperazione tra India e Danimarca firmati in occasione della visita a Nuova Delhi della premier danese Mette Frederiksen (9-11 ottobre). Un accordo ha per oggetto l’accesso alla Biblioteca digitale della conoscenza tradizionale (Tkdl) e come firmatari il Consiglio della ricerca scientifica e industriale (Csir) e l’Ufficio danese brevetti e marchi. Un protocollo d’intesa riguarda la mappatura delle risorse idriche ed è stato siglato dall’Istituto nazionale di ricerca geofisica del Csir di Hyderabad, dall’Università di Aarhus e dalla Geological Survey of Denmark and Greenland (Geus). Un secondo memorandum è volto a istituire un centro di eccellenza sui refrigeranti naturali per i climi tropicali ed è stato sottoscritto dall’Istituto indiano di scienza di Bangalore e da Danfoss Industries Private Limited. Infine, è stata scambiata una lettera di intenti tra il ministero per lo Sviluppo delle competenze e l’imprenditoria indiano e il governo danese. A questi si aggiungono tre accordi commerciali: uno tra Reliance Industries Limited e Stiesdal Fuel Technologies sullo sviluppo di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno; uno tra Infosys Technologies e Università di Aarhus per l’istituzione di un centro di eccellenza per le soluzioni sostenibili; uno tra Observer Research Foundation (Orf) e State of Green per la ricerca sulla transizione verde. (segue) (Inn)