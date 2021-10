India-Danimarca: ribadito impegno in partenariato verde, firmati 4 documenti di cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati accolti con favore i nuovi investimenti di società danesi nel Gujarat e nel Tamil Nadu. Tra le sedi e le iniziative di cooperazione sono state citate l’Alleanza solare internazionale (Isa), il Leadership Group on Industry Transition (LeadIT) e Unleash, un programma globale di innovazione per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, la cui prossima edizione si terrà nel 2022 nello Stato indiano del Karnataka. Infine, sono state discusse questioni regionali, in particolare la situazione in Afghanistan, e le relazioni tra l’India e l’Unione europea, in particolare la decisione delle parti di riprendere i negoziati sull’accordo di libero scambio e l’annuncio dell’Ue di una strategia per l’Indo-Pacifico. (Inn)