Spagna: ministra Finanze, su bilancio governo tende mano a tutti ma destra "si esclude da sola"

- Il governo spagnolo "tende la mano" a tutti i gruppi parlamentari che vogliono discutere la prossima legge di bilancio in modo che solo i partiti di destra (Partito popolare, Ciudadanos e Vox) "si escludano da soli come sempre". Lo ha affermato la ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, in un'intervista a "Tve", spiegando in questi negoziati l'esecutivo cerca di "riunire le maggiori alleanze possibili". Montero ha aggiunto che d'ora in poi si avvieranno in modo più dettagliato una serie di contatti, in particolare con il Partito nazionalista basco (Pnv) e con Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) in quanti "interlocutori prioritari" con i quali l'esecutivo deve strutturare i conti pubblici. Secondo la ministra delle Finanze, il governo ha dimostrato che c'è un "modo diverso" per uscire dalla crisi, ma il Partito popolare "invece di applaudire e unirsi a questo progetto, parla male dell'esecutivo". In merito alla riforma fiscale alla quale stanno lavorando 16 esperti accademici, Montero ha chiarito che alcuni di questi aggiustamenti potrebbero essere attivati già nel 2022 "perché ci sono trasformazioni sostanziali di alcune figure fiscali che richiederanno leggi specifiche" e non sarà necessario aspettare fino al 2023. (Spm)