Movimento non allineati: Putin invia messaggio di auguri per 60mo anniversario

- Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con i partecipanti all'incontro di alto livello programmato in concomitanza con il 60mo anniversario del Movimento dei Paesi non allineati, che si tiene oggi e domani a Belgrado, in Serbia. Putin, come si legge in una nota, rileva come il potenziale positivo dell'organizzazione sia particolarmente necessario sullo sfondo di una situazione mondiale sempre più turbolenta. Per il presidente russo, il Movimento dei Paesi non allineati svolge un ruolo significativo negli affari internazionali, sostiene coerentemente i principi di uguaglianza, rispetto della sovranità e interessi legittimi degli Stati, e sostiene anche un dialogo multilaterale costruttivo in stretta conformità con la Carta delle Nazioni unite. (Rum)