Francia: aperta inchiesta su realizzazione della Torre Triangolo a Parigi

- La procura nazionale finanziaria francese (Pnf) ha aperto un'inchiesta preliminare per "favoreggiamento" e "occultamento di favoreggiamento" nell'ambito del progetto della Torre Triangolo che dovrà essere realizzata a sud ovest di Parigi, nel quartiere di Porte de Versailles. Lo riferiscono i media francesi, citando una fonte giudiziaria. Secondo il quotidiano "Le Parisien", che ha dato in anteprima la notizia, l'apertura di un fascicolo potrebbe mettere definitivamente fine al progetto, la cui realizzazione è stata recentemente rivista al rialzo a 700 milioni di euro. I lavori sarebbero dovuti iniziare quest'anno per terminare entro i Giochi olimpici di Parigi del 2024, ma per il momento il cantiere non è stato ancora lanciato. (Frp)