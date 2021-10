Governo: Di Maio, basta ambiguità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono partiti che hanno cavalcato in questi mesi le proteste contro i vaccini e contro l'obbligo di Green pass. Partiti di opposizione, come Fratelli d'Italia, ma anche alleati come la Lega. Un problema per la coalizione di governo: "La politica non può permettersi di lasciare spazio o ammiccare a questi vili atteggiamenti", dice molto chiaramente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista a "Il Messaggero". "Alle forze dell'ordine, al personale dell'Umberto I, alla Cgil, così come a chiunque abbia subito queste aggressioni, va la mia solidarietà. Si tratta di aggressioni vergognose, che ci preoccupano seriamente". "Ma una cosa voglio dirla", continua il ministro degli Esteri, "questi violenti sono la minoranza del Paese e non devono intimorirci. Dobbiamo andare avanti, senza alcuna esitazione, stiamo portando il Paese fuori dalla crisi e non possiamo permetterci battute d'arresto. Chi strumentalizza il Green pass e la campagna di vaccinazione, va contro gli italiani e mette a rischio la loro salute. Manda in frantumi tutti gli sforzi fatti dalla scienza, dai nostri medici e infermieri. Grazie al loro impegno sono state salvate migliaia di vite umane". (segue) (Res)