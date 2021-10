Governo: Di Maio, basta ambiguità politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minimizzare sarebbe la cosa più sbagliata, così come dare letture giustificazioniste dell'accaduto, per cui una protesta tutto sommato accettabile sarebbe stata stravolta da pochi facinorosi. "I No vax e i No Green pass parlano tanto di libertà, ma proprio la libertà delle persone è stata messa a rischio da quelle violenze", osserva duro Di Maio. "La libertà è la vita, e la vita la tuteliamo con i vaccini". Il riferimento, "è a chiunque abbia cavalcato il no al Green pass. C'è un clima d'odio che va fermato subito, e da parte della politica non sono accettabili ambiguità. Non ci sono voti o sondaggi che tengano davanti all'incolumità e alla salute dei cittadini", ha concluso il ministro degli Esteri. (Res)