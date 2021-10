Libano: patriarca Rai, necessario monitoraggio internazionale per prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha fatto appello alle autorità libanesi affinché le prossime elezioni siano attentamente monitorate dalla comunità internazionale per impedire qualsiasi tentativo di manometterle. È necessario tenere le elezioni parlamentari entro i tempi costituzionali in modo che il cambio di date, la modifica della legge attuale e la partecipazione dei libanesi all’estero non diventino degli impedimenti alla loro organizzazione”, ha affermato Rai. “Per questo motivo, chiediamo alle Nazioni Unite il monitoraggio del processo elettorale”, ha concluso il patriarca. (Lib)