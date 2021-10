Sicurezza: Salvini, Lamorgese inadeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini, leader della Lega, spiega a "La Verità" che impressione gli hanno fatto le immagini degli scontri di Roma: "La violenza - dice - va condannata sempre e comunque, ma gli scontri confermano una volta di più l'inadeguatezza della Lamorgese. Al di là dei 50.000 sbarchi degli ultimi mesi, vedendo quello che è avvenuto in piazza emerge che il ministro è impreparato oppure è inadeguato. Non prevedere le necessarie misure di sicurezza e non prevenire gli incidenti, anche gravi, significa che è la persona sbagliata, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato". Tra quattro giorni entra in vigore l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, e le Regioni temono il caos. "Come già detto dai governatori e non solo, come minimo va estesa a 72 ore la validità del green pass, anche con tamponi rapidi o salivari. E i test potrebbero essere fatti direttamente in azienda, come proposto da tanti imprenditori. Non si possono lasciare a casa e senza stipendio milioni di lavoratori, medici e infermieri, poliziotti e operai, insegnanti e pompieri". Intanto sulla delega fiscale ha firmato una tregua con il premier Mario Draghi: "La casa per gli italiani è sacra, è fra le più tassate d'Europa, non si tocca. Far emergere il milione di immobili fantasma è un dovere, aumentare le tasse su un monolocale a Roma o Milano è una follia. Il presidente Draghi comunque mi ha confermato l'impegno a non aumentare le tasse, è un'ottima notizia e da parte nostra faremo di tutto affinché la pressione fiscale non aumenti, anzi cali, oggi e nei prossimi anni", ha concluso Salvini. (Res)