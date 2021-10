Iraq: Alta commissione elettorale, affluenza alle urne del 41 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iraq l’affluenza alle urne in occasione delle elezioni parlamentari anticipate è stata del 41 per cento. Lo ha dichiarato l’Alta commissione elettorale indipendente, spiegando che 9 milioni e 77 mila elettori si sono recati a votare. Il dato è in calo rispetto alle elezioni del 2018, quando l'affluenza è stata del 44,5 per cento. Nella capitale Baghdad, l’affluenza è compresa tra il 31 e il 34 per cento, a seconda del quartiere. Il capo della commissione, il giudice Jalil Adnan, ha annunciato ieri sera, che i risultati delle elezioni saranno resi noti entro 24 ore. Adnan ha affermato, durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede della commissione, che "il processo elettorale ha visto un alto livello di disciplina all'interno dei seggi elettorali", osservando che "le decisioni relative alle violazioni elettorali saranno presto emesse". (Res)