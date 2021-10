Germania: i quattro possibili successori di Laschet alla presidenza della Cdu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto ha visto i popolari, con Laschet candidato cancelliere, precipitare al minimo storico del 24,1 per cento, secondo dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. Ora, la Cdu vuole nominare il suo prossimo presidente al più presto possibile, “includendo la propria base”. Finora, nessun esponente del partito ha dichiarato l'intenzione di candidarsi per l'incarico. Secondo “Handelsblatt”, Merz “spera nel consenso della base”, mentre Spahn ha l'appoggio degli imprenditori vicini alla Cdu. Roettgen può, invece, far leva sulla propria capacità di creare un collegamento tra il partito e i Verdi. Brinkhaus potrebbe, infine, essere “un candidato a sorpresa” alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica. (Geb)