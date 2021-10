India-Cina: confini contesi, 13mo ciclo colloqui militari non risolve questioni rimanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tredicesimo ciclo di colloqui militari sui confini tra la Cina e l’India, che si è svolto ieri sul lato cinese della frontiera Chushul-Moldo, si è concentrato sulle questioni rimanenti lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa, nel Ladakh orientale, ma non ha portato a una soluzione. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. La parte indiana, si legge nella nota, ha evidenziato che la situazione lungo la Lac è stata causata da tentativi unilaterali da parte cinese di alterare lo status quo in violazione degli accordi bilateral e ha esortato la controparte a prendere misure appropriate per ripristinare la pace e la tranquillità, in accordo con le indicazioni emerse dal recente incontro dei rispettivi ministri degli Esteri a Dushanbe. La parte indiana, inoltre, ha sottolineato che la risoluzione dei problemi nelle restanti aree faciliterebbe il progresso nelle relazioni bilaterali e ha proposto “suggerimenti costruttivi”, ma “la parte cinese non è stata d’accordo” e inoltre non ha potuto fornire alcuna proposta lungimirante. “L’incontro non ha quindi portato alla risoluzione delle restanti aree”, si legge nella conclusione della nota. Tuttavia, le parti hanno concordato di mantenere le comunicazioni e “la stabilità sul terreno”. La parte indiana ha auspicato, infine, che quella cinese “tenga conto della prospettiva generale delle relazioni bilaterali e si adoperi per una rapida risoluzione delle questioni rimanenti nel pieno rispetto degli accordi e dei protocolli bilaterali”. (segue) (Inn)