India-Cina: confini contesi, 13mo ciclo colloqui militari non risolve questioni rimanenti (3)

- Un successivo comunicato del ministero della Difesa indiano ha annunciato che il 4 e il 5 agosto è stato portato a termine il disimpegno dell’area di Gogra, il cosiddetto punto di pattugliamento 17A. Le parti, si legge nella nota, “hanno messo fine a ulteriori dispiegamenti in questa area in modo graduale, coordinato e verificato” e “tutte le strutture temporanee e le altre infrastrutture associate (…) sono state smantellate con il reciproco controllo”. Il 17 agosto, sempre a Dushnbe, c’è stato un altro incontro tra Jaishankar e Wang. Il tredicesimo ciclo, tuttavia, è stato preceduto da tensioni: la scorsa settimana, la stampa indiana ha riferito di un recente scontro, risolto dai comandanti locali, in un altro punto della Lac, nel settore di Tawang dello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh, il cui territorio è per la maggior parte rivendicato dalla Cina come Tibet del Sud. (segue) (Inn)