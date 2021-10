Libano: scoppiato incendio in serbatoio raffineria Zahrani nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è scoppiato in un serbatoio della raffineria di Zahrani, nel sud del Libano. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale l’esercito ha chiesto di evacuare la zona. Sul posto sono intervenute squadre della protezione civile nel tentativo di spegnere l'incendio. Le cause di questo incendio non sono ancora note. Secondo il centro di controllo del traffico stradale (Tmc), il traffico è stato interrotto sull'autostrada Zahrani e deviato sulla strada costiera. Gli impianti petroliferi di Zahrani fanno parte dell'infrastruttura che ospita le riserve di carburante importato prima della loro distribuzione.(Lib)