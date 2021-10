Egitto-Yemen: premier Madbouly riceve l’omologo all'aeroporto del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouly, ha ricevuto Maeen Abdul Malik, primo ministro dello Yemen, all'aeroporto internazionale del Cairo, dove domenica sera si è tenuta una cerimonia di accoglienza. Lo riferisce il quotidiano "Shorouk”, affermando che Abdul Malik è arrivato al Cairo in visita ufficiale di alcuni giorni, a capo di una delegazione che comprende alcuni ministri del governo yemenita. Durante la visita, si terrà un incontro bilaterale con l’omologo Madbouly, seguito da un'ampia sessione di colloqui guidata dai primi ministri dei due Paesi, per discutere i modi per rafforzare la cooperazione congiunta. (Cae)