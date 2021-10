Credito: sindacato Ver.di indice per oggi sciopero in Hvb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione dei sindacati dei servizi tedesca (Ver.di) ha indetto per oggi uno sciopero presso le filiali di HypoVereinsbank (Hvb), parte del gruppo Unicredit, nel quadro della vertenza con le banche l'aumento del salario dei dipendenti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la Ver.di ha comunicato di giudicare inadeguata l'offerta presentata dall'Associazione dei datori di lavoro delle banche private (Agv Banken). Con una durata di 36 mesi, la proposta prevede inizialmente nove mesi senza aumento dello stipendio e poi un incremento dell'1,2 per cento in due fasi ciascuna. Ciò corrisponde a una perdita del salario reale di almeno il 5 per cento. La Ver.di chiede, invece, un aumento del 4,5 per cento in 12 mesi. Per le fasce salariali più basse, la maggiorazione dovrebbe ammontare ad almeno 150 euro. (Geb)