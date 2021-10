Egitto-Sud Sudan: presidente Al Sisi riceve omologo Kirr, focus cooperazione bilaterale e Diga rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto l’omologo del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, ieri. Lo ha riferito il portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica, Bassam Radi, affermando che il presidente Al Sisi ha sottolineato che questa visita riflette la specificità "dei rapporti fraterni tra i due Paesi che di recente sono culminati nello svolgimento al Cairo, lo scorso luglio, della prima sessione del Comitato superiore congiunto, che conferma il reciproco interesse a rafforzare le relazioni bilaterali in vari campi e ad elevarle al livello di un partenariato strategico, basato sul raggiungimento del reciproco vantaggio dei due Paesi". Al Sisi ha inoltre sottolineato il continuo sostegno e assistenza al Sud Sudan in relazione all'attuazione dell'accordo di pace firmato nel 2018 e alle sfide legate alla pandemia, ai rischi di alluvione e alla crisi alimentare, oltre a sostenere Juba nel potenziamento di vari settori di sviluppo, in particolare nei settori dell'irrigazione, della sanità e dell'istruzione. (segue) (Cae)