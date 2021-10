Francia: de Bezieux (Medef), aumento stipendi non è sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento generalizzato degli stipendi non è sostenibile per l'economia. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Geoffroy Roux de Bezieux, presidente del Movimento delle imprese di Francia (Medef). La pandemia di coronavirus "ha provocato un elettrochoc in un certo numero di lavori, e non solamente quelli di seconda linea", spiega de Bezieux. Secondo il numero uno del Medef "ci sarà" un aumento dei salari" ma il rischio è rappresentato "dall'effetto inflazionista". "Quando gli stipendi aumentano nei servizi, si ripercuote direttamente sui prezzi pagati dai consumatori", afferma de Bezieux. In merito alla manovra del prossimo anno, il presidente del Medef spiega che si tratta di una "occasione mancata per il taglio delle spese". ""Gli aiuti d'emergenza del 'costi quel che costi' si bloccheranno, lasciando solamente i dispositivi esistenti per dei settori molto specifici, che è una buona cosa. Questo non impedisce di avere uno sguardo molto più negativo sull'aumento delle spese di funzionamento", afferma de Bezieux. (Frp)